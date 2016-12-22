Экипаж «Механика Погодина» заявил о попытках проникнуть на судно

Команда задержанного Украиной российского танкера «Механик Погодин» за сутки дважды пресекла попытки проникнуть на судно со стороны неизвестных лиц, отказавшихся предъявить документы. Сообщение об этом размещено на сайте судоходной компании ООО «В.Ф.Танкер».

«16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», — говорится в сообщении компании.

В тот же день еще одна группа из 11 человек представилась экологами и также попыталась проникнуть на российское судно. В качестве оснований для проведения проверки судна на соответствие требованиям экологической безопасности экипажу «Механика Погодина» предъявили документ об анонимном звонке на горячую линию.

«В отсутствие юридических обоснований и для недопущения провокаций группа на судно допущена не была», — сообщила судоходная компания, отметив, что размер группы, представившейся экологами, «в разы превышает количество сотрудников, обычно направляемых для экологических проверок».

Кроме того, капитан судна проинформировал судоходную компанию, что 17 августа на теплоход планирует прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. Капитан «Механика Погодина» уже предоставил портовой администрации подписанные членами экипажа заявления, где они сообщили об отсутствии претензий к содержанию судна и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

Танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил на своей странице в Facebook, что СБУ намерена арестовать российское судно, так как оно принадлежит компании, которая находится под санкциями со стороны Украины. По его словам, решения об аресте судна пока нет. «РБК Украина» уточнял со ссылкой на пресс-службу Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины, что в порту Херсона «Механик Погодин» пытался осуществить «незаконную выгрузку нефтепродуктов».