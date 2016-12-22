В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США

По делу об обстреле посольства США в Анкаре задержаны двое подозреваемых, они дали признательные показания, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление безопасности города.

Там рассказали, что также обнаружили машину злоумышленников. В управлении не уточнили имена задержанных.

Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре около 5:00 по местному времени (совпадает с московским) в понедельник, 20 августа. Сообщалось, что нападавшие успели сделать от четырех до пяти выстрелов, после чего скрылись на автомобиле. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между США и Турцией, которое началось после отказа Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие правоохранители обвинили в связях с Рабочей партией Курдистана и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки госпереворота в 2016 году.

С1 августа Вашингтон ввел санкции против глав турецких МВД и Минюста, а позже вдвое повысил пошлины на ввоз в США стали и алюминия из Турции.