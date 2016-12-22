Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество, 05:27
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Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве
В многоэтажном доме на севере Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
В ведомстве отметили, что возгорание произошло по адресу: ул. Илимская, д.6. «Происходило возгорание в квартире на 9-м этаже на площади 50 кв.м., а также частично балконов на 10-ом,11-ом и 12-ом этажах», — говорится в сообщении.
С верхних этажей дома были спасены 17 человек. Один человек в результате пожара погиб.
К тушению пожара был привлечен 41 человек и 12 единиц техники. В 04.32 мск пожар был ликвидирован.