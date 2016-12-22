Пожар произошел на складе Северного флота в Мурманске

В Мурманске на одном из складов Северного флота произошел пожар, в результате которого никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
«Возгорание возникшее в воскресенье вечером на одной из складских территорий Северного флота в Мурманске ликвидировано», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что материальный ущерб, нанесенный пожаром, будет уточнен после проведения расследования.
Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Он отметил, что возгорание произошло на причале в Мурманске, где расположены склады Северного флота со списанным имуществом.
В МЧС России по Мурманской области сообщили, что в тушении пожара приняли участие 38 человек личного состава и 12 единиц техники. Специалисты устанавливают причины возгорания.