Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа

В коммуне и северном пригороде Парижа Обервилье произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщает Le Parisien.
По данным газеты, не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате возгорания. Также среди пострадавших оказались 10 полицейских, вошедших в здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного огня.
Издание сообщает, что семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.
К ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар. Он приветствовал «образцовую» работу пожарных и полицейских, которые, по его словам, начали немедленно действовать для обеспечения безопасности жителей.