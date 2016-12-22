На Тайване жертвами крупного пожара в больнице стали девять человек
Общество, 05:59
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На Тайване жертвами крупного пожара в больнице стали девять человек
Крупный пожар произошел в одной из больниц тайваньского Синьбэя, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
По его данным, пожар произошел на седьмом этаже больницы. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 31 человека. Еще 16 человек были обнаружены внутри здания без признаков жизни. Им была оказана экстренная помощь, после чего они были госпитализированы. В настоящее время 10 пострадавших находятся в критическом состоянии, шестеро — в стабильном.
К ликвидации пожара были привлечены 243 спасателя и 79 единиц техники. Причины возникновения пожара пока неизвестны. На месте инцидента работают специалисты.