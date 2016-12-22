Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровском крае
Общество, 04:09
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Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в дачном двухэтажном доме в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
По информации следователей, инцидент произошел 11 августа недалеко от села Ильинка. Двум женщинам 1975 и 1988 годов рождения и ребенку 2015 года рождения удалось спастись. Они с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
После того, как пожарные полностью справились с огнем, на месте происшествия были обнаружены тела двух человек — женщины и ребенка.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).