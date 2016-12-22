Около Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2

В 124 км от популярного у туристов индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщили в Геологической службе США, передает Reuters.
Как отмечается в сообщении, эпицентр подземных толчков находился в море на очень небольшой глубине, а именно 1 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы возникновения цунами нет.
Reuters отмечает, что это было второе землетрясение за воскресенье, 19 августа, которое произошло в районе Ломбока. Так, остров потрясли подземные толчки магнитудой 6,3.
В начале августа на Ломбоке произошло мощное землетрясение магнитудой 7. После него было еще 120 повторных толчков. Жертвами землетрясения стали 436 человек. Инфраструктуре острова было нанесен ущерб в размере более $342 млн.