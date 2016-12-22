Два самолета столкнулись на земле в аэропорту Чикаго

В аэропорту Чикаго столкнулись два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines, в результате происшествия никто не пострадал, воздушные суда получили повреждения, сообщает Fox News со ссылкой на представителя городского департамента авиации.
Инцидент произошел в среду, 15 августа, около 16:20 по местному времени (00:20 мск 16 августа). Как рассказал представитель Федерального управления гражданской авиации США Тони Монинаро, во время парковки рейс UF645 задел самолет, выполнявший рейс UF2746, стоявший недалеко от выхода. В результате оба воздушных судна повредили крылья.
По данным портала Flightaware, речь идет о самолетах Airbus A320 (максимальная вместимость 180 пассажиров) и Boeing 757-200 (максимальная вместимость до 280 человек в зависимости от модификации).
Из-за столкновения вылет Boeing в Кливленд отменили, а рейс Airbus в Портленд задержали на два часа.