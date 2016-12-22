Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

Число погибших от землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок неделю назад, достигло 436 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.



По предварительной оценке, ущерб, нанесенный инфраструктуре, превышает $342 млн.

«Позже, когда будут собраны все данные, сумма увеличится. Для восстановления и реконструкции нужны триллионы рупий (сотни миллионов долларов). Потребуется время для восстановления жизни и экономического развития», — рассказал официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Ранее сообщалось о 387 погибших.

5 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков. 9 августа произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км. Россияне в результате стихийного бедствия не пострадали.