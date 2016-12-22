Землетрясение магнитудой 8,2 произошло недалеко от Фиджи
Общество, 04:13
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Землетрясение магнитудой 8,2 произошло недалеко от Фиджи
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 8,2 в районе островов Фиджи в Тихом океане, сообщается на странице ведомства в Twitter.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 559 км и в 270 км от города Левука на восточном побережье острова Овалау. Подземные толчки не вызвали цунами, сообщает Reuters со ссылкой на Центр предупреждения цунами.
Агентство уточняет, что землетрясение не вызвало жертв и разрушений. Республика Фиджи расположена на одноименном архипелаге в южной части Тихого океана.