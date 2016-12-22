В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов
Общество, 03:25
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В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов
В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, следует из данных сайта Национальной геологической службы США.
Спустя около 20 минут недалеко произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9 баллов.
Reuters отмечает, что магнитуда первого землетрясения составила 6,2 балла. Землетрясение произошло недалеко от границы с Панамой, в двух километрах от города Гольфито.
5 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого погибло 436 человек. Спустя несколько дней на острове произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. При этом министр чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо рассказал, что магнитуда составила 6,2 балла.