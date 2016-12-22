В Москве прошел митинг против пенсионной реформы

На проспекте Академика Сахарова в Москве в воскресенье прошла организованная Либертарианской партией акция против пенсионной реформы и социально-экономического курса правительства.

Как сообщили РБК в столичном ГУ МВД России, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек. В свою очередь, координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Ионов рассказал РБК, что на митинг к 14:30 собрались 4,3 тыс. человек.

Днем ранее, 28 июля, также на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный с властями Москвы митинг КПРФ против изменения пенсионного возраста. По данным МВД, в нем приняли участие 6500 человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

«Белый счетчик» заявил, что акцию посетили более 12 тыс. человек. «На 13:30 — более 12 тыс. человек», — рассказал РБК координатор проекта Дмитрий Нестеров.

Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты с призывами защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Кроме того, активисты требовали отправить в отставку правительство и распустить Госдуму.

Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел в Госдуме первое чтение 19 июля. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. При этом повышение будет происходить постепенно в течение переходного периода, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что на решение о реформировании пенсионной системы повлияли «негативные демографические тренды». В свою очередь, замглавы правительства Татьяна Голикова пообещала, что средства от повышения пенсионного возраста будут в том числе направлены на увеличение самих пенсий.

