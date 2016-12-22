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Кадыров назвал «неубедительными» попытки героизировать убийцу Буданова
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Кадыров назвал «неубедительными» попытки героизировать убийцу Буданова
Общество, 12:49
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Кадыров назвал «неубедительными» попытки героизировать убийцу Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Интерфаксу» заявил, что стремление героизировать Юсупа Темерханова, обвиненного в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова, носит беспочвенный характер.

По его словам, он никогда не скрывал своего отношения к Буданову. «Он покрыл себя несмываемым позором, похитив, изнасиловав и самым жестоким образом убив школьницу Эльзу Кунгаеву», — сказал Кадыров, добавив, что разговоры о снайпере и попытке Кунгаевой стрелять в Буданова «не выдерживают критики». При этом, по мнению Кадырова, стремление героизировать Темерханова, как человека, «якобы отомстившего за Кунгаеву», имеет беспочвенный характер. «Эти попытки бездоказательны и неубедительны», — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Темерханов в ходе судебного процесса, общения с адвокатами и родственниками ни разу не говорил о своей причастности к убийству Буданова. По мнению Кадырова, перед смертью Темерханов мог бы сказать, что застрелил бывшего полковника, «чтобы остаться в памяти народной как мститель».

Он добавил, что в практике работы судов любой страны встречаются ошибки, такое могло быть и в случае с Темерхановым. «Но каким-то людям очень сильно хочется, чтобы Темерханов так и остался в памяти человеком, убившим Буданова», — сказал Кадыров. 

Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии
Общество

Темерханов умер в колонии в омской области 3 августа, у него остановилось сердце. Его похоронили в Чечне в поселке Гелдаган. На поминках присутствовал Рамзан Кадыров. Глава Чечни заявил, что Темерханов непричастен к убийству Буданова. Он подчеркнул, что намерен «добиваться справедливости» и сделать так, чтобы к жителям Чечни «относились как гражданам России».​

В 2003 году Буданов был осужден за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, в 2009 году вышел на свободу. В июне 2011 года его застрелили в Москве. По делу о его убийстве в мае 2013 года на 15 лет осудили Юсупа Темерханова.

 

Теги: Чечня , Рамзан Кадыров , Убийство
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