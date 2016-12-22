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Кадыров заявил о невиновности осужденного за убийство полковника Буданова
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Кадыров заявил о невиновности осужденного за убийство полковника Буданова
Политика, 19:36
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Кадыров заявил о невиновности осужденного за убийство полковника Буданова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что скончавшийся в омской колонии житель Чечни Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, не был причастен к преступлению. Об этом он сказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой, и его последние слова на суде были «я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть», — заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что намерен «добиваться справедливости».

«Мы призываем, чтобы соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — подчеркнул Кадыров.

Юсуп Темирханов был осужден пять лет назад на 15 лет колонии. По версии следствия, в июне 2011 года он выпустил в бывшего полковника Юрия Буданова восемь пуль, когда тот выходил из здания нотариальной конторы в Москве. Следователи отмечали, что мотивом преступления стала месть за гибель отца, который был убит в Чечне российскими военнослужащими. В пятницу, 3 августа, он скончался в омской колонии от остановки сердца.

Юрий Буданов, ветеран Второй чеченской войны, был лишен воинского звания в 2003 году за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. По этому делу он также отбывал наказание в тюрьме.

Теги: Рамзан Кадыров , Юрий Буданов , исправительная колония
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