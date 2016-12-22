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Кадыров посетил поминки по убийце бывшего полковника Буданова
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Кадыров посетил поминки по убийце бывшего полковника Буданова
Общество, 09:41
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Кадыров посетил поминки по убийце бывшего полковника Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки скончавшегося убийцы бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа Темерханова. Об этом сообщает «РИА Новости». Похороны осужденного состоялись в Чечне в поселке Гелдаган.

Как отмечает агентство, во время поминок Кадыров заявил о невиновности Темерханова. По словам главы Чечни, этому есть «веские доказательства». Он отметил, что в Чечне осужденного за убийство полковника считают жертвой. Кадыров вспомнил, что на суде Темерахнов говорил, что непричастен и взывал к совести судей. Глава Чечни подчеркнул, что осужденный за убийство Буданова умер своей смертью. Кадыров заявил, что Темерханова никто не отравил и не убивал, и что он хочет добавиться пересмотра «несправедливого приговора».

Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии
Общество
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Темерханов скончался в пятницу, 3 августа, в омской колонии. У него остановилось сердце. По словам адвоката Розы Магомедовой, у осужденного были «старые болезни». Она отметила, что защита пыталась добиться его освобождения по состоянию здоровья.

Полковник Юрий Буданов был убит в июне 2011 года в Москве. До этого он был осужден в 2003 году за похищение и убийство 18-летней девушки из Чечни Эльзы Кунгаевой, однако в 2009 году вышел на свободу. По версии следствия, Темерханов решил мстить тем, кто причастен к совершению преступлений во время контртеррористической операции в Чечне после того, как его отец был убит в 2000 году. Своей жертвой он выбрал Буданова из-за того, что его история широко была известна. Темерханов был приговорен в 2013 году к 15 годам строго режима.

Теги: Рамзан Кадыров , Убийство , Юрий Буданов
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