Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии

Как сообщила его адвокат Роза Магомедова, защита ранее пыталась добиться его освобождения по состоянию здоровья

Юсуп Темерханов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в омской колонии. Об этом РБК сообщила его ад​вокат Роза Магомедова.

«Видимо, старые болезни [дали знать]. Защита пыталась добиться его освобождения из-за его здоровья», — сказала Магомедова.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Омской области.

Буданов был застрелен на Комсомольском проспекте в Москве в июне 2011 года. В 2003 году он был осужден за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, в 2009 году его выпустили на свободу.