Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии
Общество, 13:28
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Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии
Как сообщила его адвокат Роза Магомедова, защита ранее пыталась добиться его освобождения по состоянию здоровья
Юсуп Темерханов
Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в омской колонии. Об этом РБК сообщила его адвокат Роза Магомедова.
«Видимо, старые болезни [дали знать]. Защита пыталась добиться его освобождения из-за его здоровья», — сказала Магомедова.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Омской области.
Буданов был застрелен на Комсомольском проспекте в Москве в июне 2011 года. В 2003 году он был осужден за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, в 2009 году его выпустили на свободу.7 мая 2013 года Темерханова приговорили к 15 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Темерханов в связи с убийством в 2000 году в Чечне его отца решил расправиться с теми, кто был, по его мнению, причастен к совершению противоправных действий в период проведения в республике контртеррористической операции.