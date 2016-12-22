СМИ сообщили о согласии КНДР принять экспертов ИКАО для проверок

Северная Корея согласилась допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения проверок, чтобы подтвердить безопасность полетов международных рейсов. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителей организации.
Отмечается, что ИКАО планирует отправить своих сотрудников в следующем году.
В конце июля спецслужбы США установили, что КНДР разрабатывает по меньшей мере две межконтинентальные ракеты. После этого в Госдепартаменте заявили, что надеются на соблюдение Северной Кореей договоренностей о денуклеаризации. В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР далека от выполнения обязательств по денуклеаризации. Он отметил, что для достижения ожидаемых результатов потребуется время.
В Пхеньяне назвали требования Вашингтона «односторонними и грабительскими».