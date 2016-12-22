В Совфеде пообещали жестко ответить на задержание «Механика Погодина»

Если власти Украины не дадут российскому судну «Механик Погодин» покинуть порт Херсона, ответные меры России будут предельно жесткими, заявил сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

«Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет предельно жестким. Работа в этом отношении уже идет», — написал он. Сенатор не уточнил, о каких мерах идет речь, но уточнил, что у России есть «сотни способов отреагировать на эти провокации».

Клинцевич также заявил, что власти Украины «играют с огнем», задержав судно и удерживая его дольше одной недели.

Танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что это произошло из-за того, что владеющая судном компания попала в санкционный список Киева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на борту «Механика Погодина» находятся 12 россиян.

Позже власти Украины приняли решение заблокировать российское судно в порту Херсона на три года.