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Турчинов заявил об успешном испытании крылатой ракеты
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Турчинов заявил об успешном испытании крылатой ракеты
Политика, 18:17
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Турчинов заявил об успешном испытании крылатой ракеты

В Одесской области испытали украинскую крылатую ракету, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, во время «важного этапа» испытаний ракета полностью выполнила программу и точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км. По словам Турчинова, ракета этого класса «способна уничтожать любые морские и наземные цели».

Он добавил, что украинские крылатые ракеты способны обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья и могут поражать суда на расстоянии 300 км. Как подчеркнул Турчинов, они могут уничтожить объекты инфраструктуры, в том числе мосты и переправы, «в случае их использования врагом для агрессии» против Украины.

В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что Украина будет «давить Россию качеством оружия». Он рассказал, что страна развивает оружие, способное нанести противнику наибольший ущерб за наименьшее количество времени. В конце июня глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что уже в 2019 году на Украине может появиться мощнейшая противокорабельная крылатая ракета. По его словам, «она может на расстоянии 280–300 км поражать любые корабли».

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымскому мосту ничего не угрожает, так как все, на что способны украинские власти, — это «мелкие гадости». Так он прокомментировал слова депутата Рады Игоря Мосийчука, заявившего о готовности уничтожить Крымский мост, будь он министром обороны.

Теги: ракета , СНБО Украины , Александр Турчинов
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