ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,49 66,29 EUR Нал. 76,79 75,40 USD Бирж. 67,07 -0,22 EUR Бирж. 76,22 -0,13 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6451,10 +151,60 IMOEX 2264,39 -0,12% RTSI 1063,77 +0,81% Brent 70,87 +0,18% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии
Лента новостей
Власти Москвы рассказали о прививочных пунктах в торговых центрах 13:42, Общество Криптовалюты дешевеют: выгодно ли сейчас заниматься майнингом 13:35, Крипто Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной 13:29, Технологии и медиа В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией 13:27, Экономика Киев отчитался о продвижении украинских войск в Донбассе 13:09, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:09, РБК и Сбербанк Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда 13:03, Политика Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн 13:00, Бизнес Украина включила Прилепина в список угрожающих безопасности страны 12:59, Политика Новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани 12:57, Технологии и медиа Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор 12:56, Бизнес Адвокат сообщил о предъявлении Степаненко прав на часы Петросяна 12:54, Общество Умерла двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова 12:49, Спорт На адрес BitMEX перевели 18 тыс. биткоинов: криптовалюта подорожала 12:46, Крипто На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей 12:38, Фотогалерея  Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии 12:38, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 12:32, РБК и Сбербанк Песков рассказал об отсутствии у Кремля позиции по плану Белоусова 12:25, Политика Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого 12:19, Общество Песков напомнил о статье Сенцова при обсуждении его помилования 12:16, Политика Комиссия по ценным бумагам допросит директоров Tesla после твита Маска 12:10, Бизнес Власти опровергли проведение гей-парада в поволжском поселке с 7 жителями 12:10, Общество Редкий вид: сколько стоят квартиры с террасами в Москве 11:57, Недвижимость  Глава BitMEX: Bitcoin подешевеет до $5000, курс Ethereum упадет ниже $100 11:56, Крипто В Москве свидетельства о рождении начали выдавать при выписке из роддомов 11:50, Общество Собянин подсчитал получающих пенсию за счет Москвы россиян 11:41, Политика
Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии
Политика, 12:38
0
Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии

Президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии во время своего последнего визита в Вену. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент был в Вене последний раз. Именно в Вене получил приглашение от министра и с удовольствием его принял», — уточнил Песков.

На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей Еще 1 фото
Фотогалерея

​Пресс-секретарь отметил, что Путин и ранее посещал частные мероприятия.

Президент России намерен совершить остановку в Австрии по дороге в Берлин на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. ​О том, что Путин подарит министру иностранных дел Австрии, Песков пока рассказать отказался.

Ранее стало известно, что российский лидер посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, 18 августа.

Теги: Кремль , приглашение , Владимир Путин , свадьба
Главное
Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого Общество
Материалы по теме
Путин назвал сроки визита Си Цзиньпина в Россию Политика
Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter