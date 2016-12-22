Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии

Президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии во время своего последнего визита в Вену. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Президент был в Вене последний раз. Именно в Вене получил приглашение от министра и с удовольствием его принял», — уточнил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Путин и ранее посещал частные мероприятия.
Президент России намерен совершить остановку в Австрии по дороге в Берлин на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. О том, что Путин подарит министру иностранных дел Австрии, Песков пока рассказать отказался.
Ранее стало известно, что российский лидер посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, 18 августа.