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Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии
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Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии
Политика, 17:00
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Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии
Президент остановится в Австрии по пути в Берлин, подтвердили в Кремле сообщения австрийских СМИ
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 18 августа посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков, а также помощник президента Юрий Ушаков рассказали, что у Путина запланирован визит в Берлин (18 августа в столице ФРГ Путин встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель). По пути в Германию он остановится в Австрии. «Мы заедем и поздравим», — сказал Ушаков.

В МИД Австрии не смогли предоставить оперативный комментарий, так как в стране 15 августа — выходной.

Ранее в среду о готовящемся приезде Путина на свадьбу главы МИДа сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. По данным издания, элитное спецподразделение австрийской полиции «Кобра» займется охраной мероприятия именно из-за визита «высочайшего уровня». При этом «Кобра» уже провела «несколько детализированных брифингов с будущими женихом и невестой».

По данным Kronen Zeitung, свадьба состоится в южной Штирии, австрийской земле, славящейся своими виноградниками. Подготовка визита российского президента подразумевает «масштабные мероприятия». «Речь идет о снайперах в виноградниках и сопровождении из аэропорта Грац-Талерхоф», — сказал газете эксперт по безопасности.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за Вольфганга Майлингера, австрийского финансиста и предпринимателя. Как пишет Kurier, Майлингер был неизвестен широкой публике до назначения Кнайсль в правительство, которое состоялось в декабре 2017 года. С тех пор Майлингер появляется на всех публичных мероприятиях вместе с Кнайсль.

Kurier называет будущего супруга главы МИДа бизнесменом, которому не всегда сопутствует удача. Так, он пытался открыть производство биогаза в австрийской земле Бургенланд, но не смог найти необходимых для этого €30 млн. Одним из партнеров проекта была компания Pronovis AG (до 2014 года Майлингер возглавлял ее совет директоров), но в ноябре 2017 года фирма была ликвидирована. Сейчас на вопрос о сфере деятельности Майлингер отвечает, что у него финансовый проект за рубежом.

53-летняя Карин Кнайсль заняла пост министра иностранных дел в декабре прошлого года. В правительство ей предложил войти нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц. Кнайсль — беспартийная, однако на протяжении своей карьеры активно сотрудничала с возглавляемой им Австрийской народной партией.

На работу в МИД она впервые пришла в 1990 году, до 1998 года занимала различные посты, в том числе в посольствах в Париже и Мадриде. С 1998 года занялась преподаванием — читала лекции по международному праву, истории Ближнего Востока, энергетической политике, а также была политическим комментатором и журналистом. Кнайсль владеет семью языками, в том числе арабским, ивритом, венгерским. Свое первое интервью в ранге министра она дала на арабском.

Авторы: Андрей Гатинский, Павел Казарновский, Полина Химшиашвили.
При участии: Евгений Пудовкин.
Теги: Владимир Путин , свадьба
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