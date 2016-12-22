Песков рассказал о темах предстоящей беседы Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине 18 августа обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам, это и международный круг вопросов — по Украине, Сирии, рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются страны, и с последствиями этих рестрикций. Будут затронуты экономические отношения, реализация крупных проектов, я имею в виду «Северный поток-2», — сказал Песков.

Последняя встреча Путина и Меркель прошла в Сочи 18 мая.

Переговоры в Берлине анонсировали в понедельник, 13 августа. На сайте канцлера сообщалось, что встреча пройдет в замке Мезенберг, который находится в пригороде Берлина. В Кремле подтвердили, что президент России посетит Германию для переговоров с канцлером.