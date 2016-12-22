На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей
Политика, 12:38
0
На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей
В субботу, 18 августа, перед переговорами в Берлине президент России Владимир Путин посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Южной Штирии. В каких неформальных мероприятиях он ранее принимал участие — в фотогалерее РБК
В гостях у Бушей в США
В ноябре 2001 года Владимир Путин в рамках государственного визита в США гостил на ранчо президента страны Джорджа Буша-младшего в Техасе. На второй день пребывания российского лидера там состоялся дружеский ужин, на который собрались около 30 человек, в том числе пианист Ван Клиберн и гольфист Бен Креншоу. Как сообщалось на сайте Кремля, ужин прошел в непринужденной атмосфере, а политические темы практически не поднимались
В июле 2007 года Путин вновь посетил США, где на этот раз гостил в фамильном поместье Бушей «Уокер Поинт» на берегу Атлантического океана в штате Мэн. Сообщалось, что к приезду российского президента шеф-повар Буша-старшего заказал партию полуторакилограммовых лобстеров. Во время визита Путину подарили электроскутер Segway
Рестораны в Германии
В Германии российского лидера неоднократно приглашали в рестораны. Так, в 2004 году Герхард Шрёдер, на тот момент канцлер страны, после переговоров с Путиным пригласил его в небольшой ресторан «Дайхграф» в старой части Гамбурга. По сообщениям СМИ, это заведение славится блюдами северогерманской кухни, в том числе картофельным супом-пюре и селедкой
В 2007-м в ходе визита в Германию канцлер Ангела Меркель пригласила Путина на ужин в гессенский ресторан «Адлер Виртшафт» в городе Хаттенхайм на правом берегу Рейна. Хозяин заведения специально для российского президента заказал пиво Radeberger. Вино российский президент предпочел белое, из винограда сорта рислинг. В качестве основного блюда Путину и Меркель подали тушеную лопатку и жареное седло фалькенхофских бычков из Таунуса в соусе из красного бургундского вина с зеленой фасолью и картофельным пюре
Хоккей в Китае
В июне в ходе визита в Китай Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили хоккейный матч юношеских команд двух стран: против местного клуба выступал «Девон» из Башкортостана