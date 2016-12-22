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Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками
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Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками
Бизнес, 06:48
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Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками

Бывший сотрудник компании Tesla Карл Хансен уличил компанию в шпионаже за своими работниками и в неспособности предпринять что-либо после того, как она получила информацию о возможной продаже наркотиков мексиканских картелей на одной из ее заводов. Соответствующую жалобу он направил в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, сказал его адвокат, передает Reuters.

По его словам, они были направлены 9 августа.

В компании Tesla заявили, что приняли претензии своего бывшего сотрудника всерьез и сейчас занимаются расследованиями. Однако, в своем заявлении производитель электрокаров отметил, что некоторые из этих обвинений «откровенная ложь», а некоторые — не могут быть подтверждены. В Комиссии по ценным бумагам и биржам отказались комментировать эту информацию.

Комиссия по ценным бумагам допросит директоров Tesla после твита Маска
Бизнес


В четверг, 16 августа, сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам проводит расследование в отношении Tesla из-за заявлений ее главы Илона Маска, который сказал, что планирует выкупить ценные бумаги компании у инвесторов по цене $420 за акцию. После того, как он опубликовал эту информацию в Twitter, акции Tesla подскочили на 11%. Затем акционеры компании подали иск против Маска. По их мнению, они понесли потери из-за недостоверной информации, которую глава компании опубликовал в социальной сети.

Сам Маск объяснил свой поступок тем, что выгоднее преобразовать Tesla в частную компанию. По ее словам, таким образом можно сделать так, чтобы ее акции меньше колебались. Он отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Теги: шпионаж , обвинение , Автомобили
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