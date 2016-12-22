Трамп заявил о планах «сократить расходы» на Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет платить Турции за освобождение пастора Эндрю Брансона и «сократит расходы» на Анкару. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Турция много лет использовала Соединенные Штаты. Они сейчас удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я должен попросить представить нашу страну, как заложника-патриота. Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но сократим расходы на Турцию», — заявил Трамп.

Пастор Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года и до сих пор находится под арестом. Турецкие власти обвиняют его в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают одним из организаторов попытки госпереворота в 2016 году. Кроме того, в Турции пастора обвиняют в шпионаже, и отказываются его отпускать по требованию США.

С 1 августа Вашингтон ввел санкции против министр юстиции Турции и главы МВД этой страны. Затем, 10 августа, Трамп повысил вдвое пошлины на импорт стали и алюминия из Турции. После этого 15 августа, Анкара ответила зеркальными мерами, повысив ввозные пошлины для американских автомобилей, алкоголя и табака. В четверг, 16 августа, американское Министерство юстиции заявило, что может ужесточить санкции против турецких властей, если пастор Брансон не будет отпущен.