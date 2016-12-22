Зампред Внешэкономбанка Золотарев покинул госкорпорацию

Заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев покинул свой пост по собственному желанию, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Член правления Петр Золотарев освобожден от занимаемой должности в связи с уходом по собственному желанию», — заявили в пресс-службе.

Золотарев был назначен зампредом в марте 2017 года. В сферу его обязанностей входило кураторство отраслевых бизнес-решений, но в июне 2018 года этот блок задач перешел первому заместителю председателя Николаю Цеховскому.

В начале июля Внешэкономбанк объявил о сокращении численности сотрудников с 1,8 тыс. человек до 1 тыс., а в 2019 году в рамках оптимизации штата число его работников может уменьшиться до 500.