Помощники Шувалова стали зампредами ВЭБа

В ВЭБе назначены три первых зампреда — к Николаю Цехомскому и Михаилу Полубояринову добавился экс-глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев. Зампредами ВЭБа стали несколько сотрудников Шувалова по предыдущему месту работы

Николай Цехомский (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Внешэкономбанк объявил о кадровых изменениях в руководстве банка. Как ранее писал РБК, на места трех первых заместителей и членов правления назначены уже работающие в банке Николай Цехомский и Михаил Полубояринов, а также бывший глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев. Перестановки состоялись спустя несколько недель, после того как ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Кузовлев будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами и деятельность «ВЭБ Капитала». Это направление не новое для Кузовлева — у экс-банкира большой опыт работы с проблемными долгами — этим он занимался, руководя приобретенными ВТБ активами — Гута-банком (с 2004 года) и Банком Москвы (с 2011 года), а также на предыдущем месте работы в «Роскапитале», курируя недостроенные объекты разорившегося застройщика СУ-155.

Проблемные долги — одна из основных сложностей, с которыми в последние годы пришлось столкнуться и ВЭБу. Госкорпорация, которая создавалась как институт развития, несколько лет давала кредиты на проекты, которые могли не окупиться (например, олимпийские проекты к Сочи-2014, которые ВЭБ профинансировал не менее чем на 240 млрд руб., и кредиты украинским компаниям в Донбассе на $8 млрд). Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков в интервью РБК летом 2017 года говорил, что ВЭБ сформировал портфель проблемны​х активов объемом 1,5 трлн руб., но решения по активам примерно на 1 трлн руб. удалось найти. В частности, украинские долги корпорация передала созданному в конце 2016 года Фонду промышленных активов.

Михаил Полубояринов будет координировать международную деятельность, взаимоотношения с российскими и зарубежными инвесторами, операционную деятельности ВЭБа, управление ликвидностью, привлечение финансовых ресурсов на российских и зарубежных рынках капитала и межбанковского кредитования. За Цехомским закрепляются вопросы развития инвестиционной деятельности, реализации отраслевых бизнес-решений банка, поддержки российского экспорта, торгового финансирования, документарных операций и экспортного кредитования.

Ранее занимавший должность первого зампреда Дмитрий Курдюков будет в качестве заместителя председателя координировать работу дочерних банков ВЭБа — «Глобэкса» и Связь-банка.

Кроме того, Шувалов начинает переводить в ВЭБ людей из своего аппарата. Как и говорили источники РБК, в банк пришли его помощница Марина Романова и замглавы секретариата Шувалова Юрий Газарян. Как сообщается в релизе банка, оба назначены заместителями председателя банка. В банк также переходит Константин Чагай, который работал помощником Шувалова, когда тот был первым вице-премьером. В ВЭБе он займется вопросами трансформации банка и группы ВЭБ.

Как сообщает банк, остальные заместители председателя и члены правления ВЭБа, курируемые направления и перечень функциональных задач не изменились.

Марина Романова, Юрий Газарян и Константин Чагай являлись заместителями руководителя секретариата первого вице-премьера Шувалова. Каждый из них отвечал за разные направления, рассказал РБК бывший федеральный чиновник. Романова, по его словам, вела общеэкономические вопросы и темы, связанные с госимуществом, а Газарян курировал банки, финансовые организации, вопросы инвестсотрудничества и форумы. «Он считался одним из опытнейших специалистов в области финансов», — подчеркнул собеседник РБК. Чагай отвечал за вопросы, связанные с регионами, и инфраструктуры, включая вопросы авиаинфраструктуры. «Он курировал успешно проведенные Универсиаду в 2013 году и саммит АТЭС», — отметил бывший федеральный чиновник.

В соответствии с законом «О Банке развития» в состав правления Внешэкономбанка входят председатель Игорь Шувалов, а также ​по решению наблюдательного совета первые заместители председателя Михаил Кузовлев, Михаил Полубояринов и Николай Цехомский, заместители председателя Алексей Иванченко, Петр Золотарев, Андрей Клепач, Сергей Лыков и Светлана Ячевская.