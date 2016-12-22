Медведев утвердил новую финансовую политику ВЭБа

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка. Минимальный объем финансирования и сроки окупаемости проектов, в которых будет участвовать ВЭБ, сократились

Дмитрий Медведев и Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

«Я утвердил финансовый меморандум банка», — сказал премьер Дмитрий Медведев на встрече с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Глава правительства отметил, что предыдущий меморандум был утвержден в 2007 году и с тех пор «много воды утекло — изменились условия экономического развития в нашей стране, и у банка были свои трудности», передает «РИА Новости».

По словам Медведева, новые принципы финансовой политики соответствуют задаче организации проектного финансирования, которая стоит перед ВЭБом. Новый документ, отметил Медведев, должен позволить госкорпорации «кредитовать большее количество проектов, необходимых для страны», а также позволит банку сконцентрироваться на таких отраслях, как инновации, цифровая экономика, поддержка малого и среднего бизнеса и социальные проекты.

Среди изменений по сравнению со старым меморандумом, которые выделил Медведев, — корректировка по срокам окупаемости проектов, которые кредитует ВЭБ (они сократились с пяти лет до одного года), а также изменение минимальных объемов финансирования (с 2 млрд до 1 млрд руб.).

Шувалов в разговоре с Медведевым отметил, что Внешэкономбанк собирается вести партнерство с коммерческими банками. По его словам, ВЭБ может входить вместе с банками в синдикаты либо использовать фабрику проектного финансирования.

Кроме того, Шувалов рассказал, что ВЭБ продолжает обсуждать с Минфином выделение субсидий на погашение внешнего долга госкорпорации. По словам Шувалова, документ о субсидиях будет представлен Медведеву для утверждения в ближайшие недели. «После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга мы перейдем к документу о пополнении капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, для того чтобы мы соблюдали все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и смогли активно кредитовать проекты согласно новому финансовому меморандуму», — рассказал Шувалов.