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В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе
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В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе
Общество, 19:59
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В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста в Генуе. Об этом сообщает Ansa.

Решение было принято на экстренном заседании совета министров Италии. Конте также заявил, что на ликвидацию последствий катастрофы будет выделено €5 млн.

Ранее в среду стало известно, что спасательные работы на месте происшествия приостановлены в связи с угрозой новых обрушений. Из домов были эвакуированы более 600 человек.

Поисково-спасательные работы после обрушения моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Пролет моста Моранди в Генуе, по которому проходит скоростная трасса, обрушился 14 августа. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 39 человек. В городе объявили двухдневный траур.

Главный прокурор Генуи Франческо Коцци назвал причиной случившегося человеческий фактор. После инцидента итальянский Минтранс решил проверить все старые мосты и тоннели в стране.
 

Теги: Италия , обрушение моста , власти , чрезвычайное положение
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