В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста в Генуе. Об этом сообщает Ansa.
Решение было принято на экстренном заседании совета министров Италии. Конте также заявил, что на ликвидацию последствий катастрофы будет выделено €5 млн.
Ранее в среду стало известно, что спасательные работы на месте происшествия приостановлены в связи с угрозой новых обрушений. Из домов были эвакуированы более 600 человек.
Пролет моста Моранди в Генуе, по которому проходит скоростная трасса, обрушился 14 августа. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 39 человек. В городе объявили двухдневный траур.
Главный прокурор Генуи Франческо Коцци назвал причиной случившегося человеческий фактор. После инцидента итальянский Минтранс решил проверить все старые мосты и тоннели в стране.