Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 39 человек

Итальянские спасатели вытащили тела еще нескольких человек из-под обломков автомобильного моста, обрушившегося накануне в Генуе, сообщает Associated Press. Общее число жертв катастрофы достигло 39 человек.
Начальник департамента гражданской обороны города Анджело Боррелли подтвердил эту цифру, а также сообщил о 15 получивших ранения. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уточнил, что среди погибших — трое детей.
Обрушение части моста в Генуе произошло днем 14 августа. В этот день в городе был сильный ветер и шел дождь.
Виадук проходит над районом, где находятся жилые дома, железнодорожная станция и небольшие промышленные предприятия. По данным La Stampa, обрушение моста повредило склады итальянской энергетической компании Ansaldo Energia.
Вероятной причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор, заявил главный прокурор итальянского города Франческо Коцци. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран. Длина обрушившегося участка — около 80 м. Мост строили с 1963 по 1967 год, его длина — 1,2 км, высота — 45 м.