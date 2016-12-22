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Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 39 человек
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Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 39 человек
Общество, 15:02
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Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 39 человек

Итальянские спасатели вытащили тела еще нескольких человек из-под обломков автомобильного моста, обрушившегося накануне в Генуе, сообщает Associated Press. Общее число жертв катастрофы достигло 39 человек.

Начальник департамента гражданской обороны города Анджело Боррелли подтвердил эту цифру, а также сообщил о 15 получивших ранения. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уточнил, что среди погибших — трое детей.

Обрушение части моста в Генуе произошло днем 14 августа. В этот день в городе был сильный ветер и шел дождь.

Поисково-спасательные работы после обрушения моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Виадук проходит над районом, где находятся жилые дома, железнодорожная станция и небольшие промышленные предприятия. По данным La Stampa, обрушение моста повредило склады итальянской энергетической компании Ansaldo Energia.

Вероятной причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор, заявил главный прокурор итальянского города Франческо Коцци. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран. Длина обрушившегося участка — около 80 м. Мост строили с 1963 по 1967 год, его длина — 1,2 км, высота — 45 м.

Теги: обрушение моста , Италия
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