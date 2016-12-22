Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Обрушение части моста Моранди, по которому проходит скоростная трасса, могло произойти из-за человеческого фактора. Как заявил главный прокурор Генуи, произошедшее не было случайностью

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Вероятной причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор. Об этом заявил главный прокурор итальянского города Франческо Коцци во время своей поездки к месту происшествия, сообщает телеканал TGcom24.

«Это была не случайность, а человеческий фактор, — сказал он. — Мы должны ответить только на один вопрос: почему это произошло? Это наша задача, и мы сделаем все необходимое, чтобы найти ответ».

При этом он не пояснил, в чем именно мог заключаться человеческий фактор. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран.

Для расследования происшествия и установления точных причин случившегося при Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии создана специальная комиссия, сообщил замглавы ведомства Эдоардо Рикси.

Накануне, 14 августа, обрушился пролет (80 м) моста Моранди, по которому проходит скоростная трасса. Он упал на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. На момент происшествия на мосту находилось более 35 автомобилей. В результате случившегося погибли 37 человек. В Генуе объявлен двухдневный траур.