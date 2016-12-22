В Генуе приостановили спасательную операцию на месте обрушения моста

Спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста в Генуе приостановлена. Об этом сообщает Rai News.

По словам спасателей, существует риск новых обрушений. Отмечается, что в опасности находятся расположенные под мостом дома. В связи с этим были эвакуированы 632 человека.

Пролет моста Моранди, по которому проходит скоростная трасса, обрушился 14 августа. Конструкция обвалилась на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 39 человек. В Генуе объявили двухдневный траур.

Главный прокурор города Франческо Коцци заявил, что причиной обрушения стал человеческий фактор. Для установления причин произошедшего при Министерстве инфраструктуры и транспорта была создана специальная комиссия. Также в итальянском Минтрансе заявили, что проверят все старые мосты и тоннели в стране.