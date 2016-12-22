Минтранс Италии проверит все старые мосты и тоннели в стране

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли объявил о всеобщем аудите старых мостов и тоннелей по всей стране, передает Reuters. Причиной стало обрушение автомобильного моста в Генуе, где, по последним данным, погибли 35 человек.
Тонинелли заявил, что компания Autostrade per l’Italia (крупнейший итальянский концессионер), в ведении которой находился рухнувший мост, не выполнила свои обязательства.
Работу компании министр также прокомментировал в своем аккаунте в Facebook.
«Те, кто виноват в этой трагедии, должны быть наказаны. Компании, которые управляют нашими автомагистралями, будут платить самые большие налоги в Европе», — написал он. «Они зарабатывают миллиарды, платят налоги в несколько миллионов и даже не проводят необходимое техническое обслуживание мостов и дорог», — заявил министр, призвав руководство Autostrade уйти в отставку.
«Если они не способны управлять нашими дорогами, то это сделает государство», — подчеркнул Тонинелли. Он добавил, что будет добиваться для компании «существенных санкций» и штрафов, которые могут достичь €150 млн. Правительство, по его словам, также рассмотрит вопрос о лишении компании концессии на управление автомагистралью, к которой относился рухнувший мост.
Группа Atlantia, чьей дочерней компанией является Autostrade per l’Italia, пока не комментировала заявления главы Минтранса.
По последним данным, число погибших при обрушении моста достигло 35 человек, среди них трое детей. Длина упавшей части моста — 80 м, сам мост, построенный в 1960-х годах, был длиной около 1200 м.