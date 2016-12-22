Вице-спикер Рады заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования Сенцова

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

При этом вице-спикер отметила, что Полина Савченко не просила президента России Владимира Путина о помиловании.

​«Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий», — сказала Геращенко.

Она добавила, что отсутствие личного прошения от Савченко не помешало Путину ее помиловать. При этом, по ее словам, Россия реализует сценарий «медленного убийства» Сенцова.

В конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на поступившее прошение о помиловании Сенцова.

Однако 14 августа Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери режиссера. В ответе говорится, что процедура помилования начинается с личного обращения осужденного на имя президента.

В 2015 Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации терактов в Крыму и создании террористического сообщества. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских граждан, заключенных в российские тюрьмы «по политическим мотивам». Накануне стало известно, что Сенцов не собирается прекращать голодовку, несмотря на то, что считает свое состояние «предкритическим».