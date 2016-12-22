Песков сообщил о ходе рассмотрения Кремлем прошения о помиловании Сенцова

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестна реакция Кремля на поступившее несколько недель назад прошение о помиловании осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, поданное его матерью. Об этом сообщает корреспондент РБК.​

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока не готов сказать о какой-либо реакции. Вы знаете, что по процедуре помилования предусмотрен законодательством набор действий», — ответил Песков на вопрос о том, ознакомился ли Владимир Путин с текстом письма.

В конце июня мать Сенцова Людмила написала прошение о помиловании своего сына. Кремль пообещал рассмотреть прошение.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Его также признали виновным в подготовке двух терактов на территории полуострова.

В середине мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Голодовка продолжается до сих пор, по данным сестры режиссера, он уже не может встать с кровати.