Кремль пообещал рассмотреть обращение матери Сенцова к Путину

Пресс-секретарь Владимира Путина пообещал, что власти не оставят просьбу матери Сенцова о помиловании сына без внимания

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Обращение матери украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам тюрьмы за создание террористического сообщества, «безусловно, будет рассмотрено», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Оно не останется без внимания», — сказал он, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.

При этом Песков отметил, что законодательство России предусматривает, что просьбу о помиловании должен писать осужденный.

«Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования. Действительно, нам известно сегодня стало из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано, однако по нашим каналам пока мне неизвестно, что поступало такое обращение», — пояснил пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос, когда можно ожидать рассмотрения прошения, после того как оно попадет в Кремль, Песков затруднился назвать сроки. «Потом, вы знаете, это же такой случай достаточно резонансный. Он, с одной стороны, абсолютно понятный с точки зрения вынесенного вердикта суда, с точки зрения признания судом виновным по очень тяжким обвинениям. Но, с другой стороны, он резонансный, конечно,​ это будет рассмотрено, но сроков каких-то я здесь не могу назвать», — сказал он.

Пескову задали дополнительный вопрос, как быть с судебной практикой, когда Надежда Савченко, осужденная в России за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе, была отпущена, хотя она отказывалась подавать прошение, и за нее просили родственники погибших журналистов. «Этот вопрос лежит в юридической плоскости, то есть не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию», — сказал он.

Текст обращения Людмилы Сенцовой ранее в пятницу, 13 июля, опубликовала радиостанция «Эхо Москвы» на своем сайте. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал», — подчеркнула она. Сенцова попросила Путина проявить милосердие и помиловать ее сына.

Сам режиссер, объявивший бессрочную голодовку в колонии и потребовавший освободить «украинских политзаключенных» из российских тюрем, отказался просить о помиловании, говорил РБК в конце июня его адвокат Дмитрий Динзе.

К Путину уже обращались с просьбой помиловать украинца. Письмо за подписью Андрея Звягинцева, Юрия Норштейна, Владимира Познера, Алексея Учителя и других общественных деятелей также публиковало «Эхо Москвы».