В Японии шесть человек за неделю погибли из-за жары

Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды

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Число жертв крупнейших за всю историю пожаров в Калифорнии достигло семи

Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

Казначейство впервые начнет управлять резервами внебюджетного фонда

Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на $770 тыс.

Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на $716 млрд

Финансовый директор Netflix ушел в отставку

СМИ узнали об отказе Morgan Stanley от проекта в Петербурге из-за санкций

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Три человека пострадали при стрельбе на заправке в Торонто

Спецслужбы США посчитали саммит в Хельсинки удачным для России

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Съемочная группа Би-би-си подверглась нападению в Малави

Суд вновь арестовал экс-главу НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве

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Роспотребнадзор назвал причину отравления 86 человек в лагере в Дагестане

Трамп заморозил программу полетов российских военных над США

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа

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СК закупил в Китае комплексы для извлечения данных из смартфонов

Трамп подписал оборонный бюджет США на $716 млрд

В Сирии российские военные сбили пять атаковавших «Хмеймим» беспилотников

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