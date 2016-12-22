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Число жертв крупнейших за всю историю пожаров в Калифорнии достигло семи
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Число жертв крупнейших за всю историю пожаров в Калифорнии достигло семи
Общество, 07:36
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Число жертв крупнейших за всю историю пожаров в Калифорнии достигло семи

Жертвой лесных пожаров в Калифорнии стал еще один человек. Таким образом, число погибших возросло до семи, сообщает San Francisco Chronicle.

По данным газеты, погибшим оказался пожарный. Он скончался в округе Мендосино к северу от Сан-Франциско. 

По словам главы пожарной службы Северной Калифорнии Джонатана Кокса, имя погибшего спасателя не будет названо до тех пор, пока о его смерти не будут уведомлены родственники.

CNN узнал причину возникновения лесных пожаров в Калифорнии
Общество

Пожары на севере Калифорнии начались 27 июля. Огонь, по данным местных властей, охватил рекордную территорию 1148,4 кв. км, став крупнейшим за историю наблюдений в штате.​

Президент США Дональд Трамп обвинил в пожарах американское законодательство. «Опустошение Калифорнии увеличилось столь сильно из-за плохих природоохранных законов, которые не дают правильно использовать воду», — заявил он.

Теги: лесные пожары , Калифорния , жертвы пожара
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