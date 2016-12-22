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Лесные пожары в Калифорнии признали крупнейшими в истории штата
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Лесные пожары в Калифорнии признали крупнейшими в истории штата
Общество, 11:26
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Лесные пожары в Калифорнии признали крупнейшими в истории штата

Лесные пожары в Калифорнии охватили, по заявлению властей, рекордную территорию 1148,4 кв. км. Таким образом возгорание стало крупнейшим за историю наблюдений в штате. Об этом сообщает телеканал NBC.

Пожары на севере Калифорнии начались 27 июля. Огонь уничтожил около 1500 зданий. По заявлению губернатора штата Джерри Брауна, жертвами пожаров уже стали семь человек, из которых как минимум один — пожарный. Десятки людей остаются пропавшими без вести. Предписание об эвакуации получили 37 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Джерри Браун ввели в Калифорнии режим ЧП. Трамп указал, что причиной того, что огонь до сих пор не потушен, является американское экологическое законодательство, ограничивающее забор воды из открытых источников. На данный момент с возгоранием борются около 4 тыс. человек, включая пожарных, военнослужащих национальной гвардии и полицию штата.

Как сообщал CNN, возгорание спровоцировало спущенное колесо, которое выбило искры на дороге.

Ранее крупнейшим в Калифорнии считался пожар, бушевавший в округе Вентура с декабря 2017 по январь 2018 года. Тогда огонь распространился на 1140,8 кв. км, его жертвами стали 18 человек.

Теги: Калифорния , лесные пожары
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