Трамп обвинил в пожарах в Калифорнии американское законодательство

Президент США связал увеличение площади лесных пожаров в Калифорнии с «плохими законами» об охране природы. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Опустошение Калифорнии увеличилось столь сильно из-за плохих природоохранных законов, которые не дают правильно использовать воду», — написал Трамп.

​Пожары в Калифорнии продолжаются с конца июля и охватили площадь более 37 тыс. кв км. В огне погибло шесть человек, включая одного пожарного, десятки пропали без вести. Стихия уничтожила более 1500 зданий, а 37 тыс. человек получили предписание об эвакуации. Президент Трамп и губернатор штата Джерри Браун ввели режим ЧП в Калифорнии. С огнем борются более 10 тыс. пожарных, военнослужащих Нацгвардии, волонтеров и полицейских.



