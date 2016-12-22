CNN узнал причину возникновения лесных пожаров в Калифорнии
Общество, 02:35
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CNN узнал причину возникновения лесных пожаров в Калифорнии
Причиной возникновения лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное автомобильное колесо, металлический обод которого ударился об асфальт и выбил искры. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных калифорнийских пожарных.
По их словам, инцидент с автомобильным колесом произошел 23 июля на шоссе 299. Жертвами лесных пожаров стали шесть человек, еще около 20 пропали без вести. Площадь пожаров составляет 54 тыс. кв. км.
Огонь уничтожил 1500 зданий, с возгоранием борются около 10 тыс. пожарных, нацгвардейцев и правоохранителей. Почти 37 тыс. человек получили предписание об эвакуации. Президент США Дональд Трамп и калифорнийский губернатор Джерри Браун ввели режим ЧП в штате.