Три человека пострадали при стрельбе на заправке в Торонто

Неизвестный устроил стрельбу на заправке в Торонто, в результате чего пострадали три человека, сообщает CTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на одной из АЗС на северо-западе города. Сперва полиция сообщала о двоих пострадавших, однако позднее в районе заправки был найден третий раненый. В полиции отметили, что пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизням нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск стрелявшего. По версии полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия на белом фургоне или черном легковом автомобиле.

22 июля в так называемом Греческом квартале Торонто произошла стрельба, пострадали 14 человек, еще трое погибли. Устроивший стрельбу 29-летний Фейсала Хуссейн был ликвидирован полицейскими на месте происшествия. Позднее запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто.