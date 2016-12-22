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Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в Торонто
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Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в Торонто
Общество, 06:52
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Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в Торонто

Восемь человек, включая одного ребенка, пострадали в результате стрельбы на проспекте Дэнфорт в канадском Торонто. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает телеканал CTV на своей странице в Twitter со ссылкой на городскую скорую помощь.

Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан 22 июля примерно в 22 часа вечера по местному времени (5:00 мск 23 июля).

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе. По их словам, после ЧП многие люди лежат на земле. На месте происшествия работает множество полицейских. Большая часть района заблокирована, аварийные бригады приехали на место.

Очевидцы сообщили Toronto Sun, что двое пострадавших — молодые женщины.

Внештатный журналист издания Эндрю Коллинз сообщает в своем Twitter, что пострадавших доставили в травмотологические центры в Саннибрук и в госпиталь святого Майка, а молодую девочку госпитализировали в «Сик кидс». По словам репортера, по крайней мере один пострадавший в итоге умер на месте происшествия.

Теги: Торонто , стрельба
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