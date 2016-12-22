ИГ взяло ответственность за стрельбу в Торонто

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто, жертвами которой стали два человека, 13 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.



Стрельба в Торонто произошла 22 июля. По словам очевидцев, они слышали от 10 до 20 выстрелов. Погибшими при стрельбе были 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Сам стрелок, 29-летней Фейсала Хуссейн был убит на месте происшествия.

Члены его семьи заявили, что Хуссейн страдал психическими расстройствами. По словам родственников, у него «всю жизнь» были психоз и депрессия.

