Эрдоган заявил о намерении США нанести Турции «удар в спину»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Анкаре «удар в спину», сообщает Hurriyet.

«Мы вместе входим в состав НАТО, но вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру», — сказал президент. Он добавил, что такое отношение невозможно принять. Эрдоган подчеркнул, что Турция столкнулась с экономической блокадой.

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10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий вдвое. Теперь они составят 50 и 20% соответственно. Турецкая лира упала по отношению к доллару до исторического минимума, а Центробанк Турции планирует выделить около $10,45 млрд на стабилизацию ситуации на рынке. Эрдоган заявил, что Турция найдет себе новых друзей и союзников, если США не откажутся от «односторонней политики» против Анкары.