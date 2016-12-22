ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,43 66,68 EUR Нал. 78,14 76,29 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6114,90 -248,30 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары
Лента новостей
Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря 12:50, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 12:37, РБК и Subaru ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова 12:35, Политика Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 12:07, Общество Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары 12:05, Политика В Подмосковье один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика 12:02, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал победу в стартовом матче чемпионата Англии 12:01, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:48, РБК и Сбербанк Битва на орбите: зачем США понадобились космические силы 11:33, Мнение В Кургане более ста человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания 11:33, Общество В МЧС пообещали москвичам сильную жару в субботу 11:28, Общество «Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Исландии 11:23, Спорт Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля 11:12, Экономика В Москве двое бывших полицейских получили сроки за незаконное задержание 11:07, Общество Сильнейший теннисист России впервые вышел в полуфинал турнира «Мастерс» 11:06, Спорт Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом 11:04, Общество Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии 10:59, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:48, РБК и Сбербанк Сор из избы: как семьи в разных странах решают проблему утилизации мусора 10:36, Фотогалерея  В Китае мужчина с ножом напал на прохожих 10:34, Общество Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины 10:33, Политика Полиция исключила версию теракта в угоне самолета в Сиэтле 10:03, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 09:47, Партнерский материал На Украине разбился легкомоторный самолет 09:23, Общество Экономисты предложили альтернативу балльной пенсионной формуле 09:10, Экономика МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро 08:54, Политика В США работник аэропорта угнал пассажирский самолет и разбился в заливе 08:47, Общество В Бразилии разбился перевозивший губернатора одного из штатов вертолет 08:19, Общество
Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары
Политика, 12:05
0
Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары
Турецкий лидер подчеркнул, что если США не откажутся от односторонней, по их мнению, политики и не начнут уважать интересы его страны, то Анкаре придется найти новых друзей и союзников
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал статью в американскую газету The New York Times, в которой рассказал о своем видении кризисных отношений его страны с США.

По словам турецкого лидера, односторонние действия Вашингтона против Анкары в скором времени вынудят Турцию искать новых друзей и союзников. Он отметил, что в течение последних 60 лет обе страны были друг для друга стратегическими партнерами, союзниками по североатлантическому альянсу и «стояли плечом к плечу перед общими проблемами во время холодной войны и после».

Однако несмотря на это, указывает Эрдоган, Соединенные Штаты неоднократно не уважали проблемы турецкого народа, что стало причиной разногласий в последнее время.

«К сожалению, наши усилия по нивелированию этой опасной тенденции оказались бесполезными. Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, с которыми сталкивается наша страна, наше партнерство может оказаться под угрозой», — подчеркнул турецкий лидер.

Он привел в пример ситуацию с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция считает террористом и организатором попытки госпереворота летом 2016 года. Он скрывается в США. Турция неоднократно просила Вашингтон экстрадировать его, однако американская сторона отвечала отказом. В ответ на зеркальный арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона американская администрация ввела санкции против членов турецкого кабмина. Эрдоган назвал это неприемлемым и иррациональным шагом, который является «вредным для дружбы» двух стран.

Также президент Турции обвинил США в поддержке вооруженных формирований PYD/YPG в Сирии (Анкара называет группировку ответвлением Рабочей партии Курдистана, которую винит в гибели тысяч граждан Турции).

«В то время когда зло продолжает скрываться по всему миру, односторонние действия против Турции со стороны США, нашего союзника в течение десятилетий, будут только подрывать американские интересы и безопасность. Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочных суждений о том, что наши отношения могут быть асимметричными, осознать тот факт, что у Турции есть альтернативы. Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважению потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников», — указал Эрдоган. ​

Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США
Политика

Отношения Турции и США обострились после того, как 1 августа американская администрация вела против главы МВД и министра юстиции Турции санкции. Поводом для этого стал отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали по подозрению в шпионаже и в связях с Гюленом. Власти Турции, в свою очередь, объявили об ответных мерах и пригрозили арестовать имущество глав Минюста и МВБ США на территории республики, если такие найдутся.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Реджеп Эрдоган , Турция
Главное
Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля Экономика
Материалы по теме
Эрдоган отреагировал на падение лиры словами «с нами бог» Политика
Турецкая лира упала к доллару до исторического минимума Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter