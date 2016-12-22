Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары

Турецкий лидер подчеркнул, что если США не откажутся от односторонней, по их мнению, политики и не начнут уважать интересы его страны, то Анкаре придется найти новых друзей и союзников

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал статью в американскую газету The New York Times, в которой рассказал о своем видении кризисных отношений его страны с США.

По словам турецкого лидера, односторонние действия Вашингтона против Анкары в скором времени вынудят Турцию искать новых друзей и союзников. Он отметил, что в течение последних 60 лет обе страны были друг для друга стратегическими партнерами, союзниками по североатлантическому альянсу и «стояли плечом к плечу перед общими проблемами во время холодной войны и после».

Однако несмотря на это, указывает Эрдоган, Соединенные Штаты неоднократно не уважали проблемы турецкого народа, что стало причиной разногласий в последнее время.

«К сожалению, наши усилия по нивелированию этой опасной тенденции оказались бесполезными. Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, с которыми сталкивается наша страна, наше партнерство может оказаться под угрозой», — подчеркнул турецкий лидер.

Он привел в пример ситуацию с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция считает террористом и организатором попытки госпереворота летом 2016 года. Он скрывается в США. Турция неоднократно просила Вашингтон экстрадировать его, однако американская сторона отвечала отказом. В ответ на зеркальный арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона американская администрация ввела санкции против членов турецкого кабмина. Эрдоган назвал это неприемлемым и иррациональным шагом, который является «вредным для дружбы» двух стран.

Также президент Турции обвинил США в поддержке вооруженных формирований PYD/YPG в Сирии (Анкара называет группировку ответвлением Рабочей партии Курдистана, которую винит в гибели тысяч граждан Турции).

«В то время когда зло продолжает скрываться по всему миру, односторонние действия против Турции со стороны США, нашего союзника в течение десятилетий, будут только подрывать американские интересы и безопасность. Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочных суждений о том, что наши отношения могут быть асимметричными, осознать тот факт, что у Турции есть альтернативы. Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважению потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников», — указал Эрдоган. ​

Отношения Турции и США обострились после того, как 1 августа американская администрация вела против главы МВД и министра юстиции Турции санкции. Поводом для этого стал отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали по подозрению в шпионаже и в связях с Гюленом. Власти Турции, в свою очередь, объявили об ответных мерах и пригрозили арестовать имущество глав Минюста и МВБ США на территории республики, если такие найдутся.