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ЦБ повысил официальный курс евро на 1 руб.
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ЦБ повысил официальный курс евро на 1 руб.
Экономика, 18:03
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ЦБ повысил официальный курс евро на 1 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, 14 августа, вырос на 97,59 коп., составив 77,65 руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Курс доллара увеличен на 1,32 руб., до 68, 22 руб.

На открытие торгов Московской биржи в понедельник курс доллара впервые с 16 апреля 2016 года превысил 68 руб.

Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб.
Экономика

Рубль начал падать с 8 августа на фоне сообщений о новых американских санкциях. В ЦБ заявили, что падение курса российской валюты является естественной реакцией на потенциальные санкции. Регулятор также отметил, что имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности. ЦБ отслеживает ситуацию на валютном рынке и может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности. С 9 августа Банк России приостановил закупку валюты для Минфина.

 

Теги: Банк России , ЦБ , Валюта , Рубль
Главное
РСПП попросил Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов Бизнес
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