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Военные отбили атаку двух беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Военные отбили атаку двух беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии
Политика, 22:46
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Военные отбили атаку двух беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военные засекли и сбили рядом с авиабазой Хмеймим два беспилотных летальных аппарата (БПЛА), запущенных с территории контролируемой боевиками сирийской провинции Латакия, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Сообщение центра поступило в РБК.

Там рассказали, что за сутки военные уничтожили два беспилотника, в ведомстве не уточнили, летели ли БПЛА вместе или были запущены в разное время. «Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», — говорится в сообщении. В центре отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба база не получила.

Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим
Политика

Это не первая попытка атаковать авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. Накануне, 9 августа, в ЦВПС рассказали об одном уничтоженном беспилотнике, который вылетел из сирийской провинции Латакия.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что за июль военные отбили 26 атак беспилотников. На защите российских баз в Сирии стоят два дивизиона ПВО большой дальности С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Теги: Хмеймим , Беспилотный летательный аппарат
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