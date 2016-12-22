Российские военные сбили дрон террористов у авиабазы Хмеймим

В Сирии российские военные с авиабазы Хмеймим сбили беспилотник, который был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, находящейся под контролем боевиков. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Заявление было опубликовано на сайте российского Министерства обороны.
Как отмечается в сообщении, БПЛА был ударным и принадлежал террористам. Дрон был сбит зенитно-огневым оружием на безопасном расстоянии от российской авиабазы. В сообщении отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, а материального ущерба нанесено не было. На данный момент российская авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме.
«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — завили российской военные.
Российские военные периодически сообщают о сбитых БПЛА боевиков около своих баз. Так, в пятницу, 10 августа, российские военные сообщали, что сбили два БПЛА около авиабазы Хмеймим. В Центре примирения отмечали, что дроны были запущены из провинции Латакия. Также в результате инцидента никто не пострадал и материального ущерба нанесено на было.
В конце июля специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Алексанлр Лаврентьев сообщил, что за июль российские военные смогли отбить 26 атак дронов. Авиабазы российской группировки оснащены двумя дивизионами ПВО большой дальности С-400 «Триумф» и ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».