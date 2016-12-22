Российские военные сбили дрон террористов у авиабазы Хмеймим

В Сирии российские военные с авиабазы Хмеймим сбили беспилотник, который был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, находящейся под контролем боевиков. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Заявление было опубликовано на сайте российского Министерства обороны.



Как отмечается в сообщении, БПЛА был ударным и принадлежал террористам. Дрон был сбит зенитно-огневым оружием на безопасном расстоянии от российской авиабазы. В сообщении отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, а материального ущерба нанесено не было. На данный момент российская авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — завили российской военные.



Российские военные периодически сообщают о сбитых БПЛА боевиков около своих баз. Так, в пятницу, 10 августа, российские военные сообщали, что сбили два БПЛА около авиабазы Хмеймим. В Центре примирения отмечали, что дроны были запущены из провинции Латакия. Также в результате инцидента никто не пострадал и материального ущерба нанесено на было.