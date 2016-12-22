Лавров счел возможной новую встречу лидеров России и США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к встречам с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос об актуальности двусторонней встречи лидеров России и США в свете заявлений о санкциях, министр отметил, что если они почувствуют необходимость встретиться и вернуться к вопросам, «которые объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США», то такая встреча состоится.

Лавров добавил, что Россия готова развивать контакты и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что у лидера США Дональда Трампа есть приглашение нанести визит в Москву. Он добавил, что сам готов нанести визит в Вашингтон, «если будут созданы соответствующие условия для работы». В Белом доме сообщали, что пока не получили приглашение приехать в Москву, однако Трамп открыт для такого предложения. 16 июля президенты провели первую полноформатную встречу в Хельсинки.

8 августа американская администрация объявила о введении с 22 августа нового пакета санкций против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Лондон и ряд западных стран обвиняют Россию. МИД России заявил о «категорическом неприятии» новых санкций. Лавров подчеркнул, что «ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставили ни единого факта в подкрепление подобных утверждений».